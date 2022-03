DKFZ und Krebshilfe helfen Patienten aus der Ukraine

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg und die Deutsche Krebshilfe unterstützen Krebspatientinnen und -patienten, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Schätzungen zufolge brauchen Tausende medizinische Hilfe. Das DKFZ und die Deutsche Krebshilfe planen laufend aktualisierte Informationen in ukrainischer und russischer Sprache und einen Hilfsfonds mit 2,5 Millionen Euro für mitreisende Angehörige. Die beiden Institutionen fordern bundesweit einheitliche und unbürokratische Lösungen, damit die Geflüchteten schnellstmöglich onkologisch versorgt werden können. Ukrainische Flüchtlinge, die medizinische Hilfe benötigen, erhalten in Deutschland zunächst eine medizinische Grundversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für Krebspatientinnen und Krebspatienten bedeutet dies in der Regel, dass eine erforderliche onkologische Behandlung fortgesetzt oder auch begonnen werden kann.