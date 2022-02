DKFZ: Alkohol verursacht Krebs

Alkohol ist ein Risikofaktor für Brustkrebs. Zu diesem Schluss kommt das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Demnach erhöhen bereits geringe Mengen Risiko, an Krebs zu erkranken. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen: Jedes Jahr erhalten rund 70.000 Frauen in Deutschland diese Diagnose. Wie das DKFZ jetzt mitteilt, spielen dabei nicht nur das Alter und hormonelle oder erbliche Einflüsse eine Rolle, sondern auch der Alkoholkonsum. Alkohol und sein Abbauprodukt Acetaldehyd sind krebserregend, so die Internationale Agentur für Krebsforschung. Damit wird der Alkohol auf die gleiche Stufe gestellt wie Arsen, Formaldehyd oder Asbest. Neben dem Brustkrebs können Bier, Wein und Schnaps auch Kehlkopf-, Speiseröhren- oder Leberkrebs verursachen. Weltweit lassen sich vier Prozent aller Krebsfälle auf Alkoholkonsum zurückführen, so das DKFZ.