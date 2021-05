per Mail teilen

Sakine Diler ist Mannheimerin mit türkischen Wurzeln. Ihre Eltern haben sie vielfältig und selbstbestimmt erzogen. Dadurch hat sie es geschafft, sich ihren größten Traum zu erfüllen.

Ein Leben in zwei Kulturen

Sakine Diler ist sowohl in der türkischen als auch in der deutschen Kultur groß geworden - und fühlt sich in beiden zuhause. Das ist für sie gelebte Vielfalt und sie empfinde es als großes Glück.

"Ich sage auch, dass ich nicht ZWISCHEN diesen beiden Kulturen aufgewachsen bin, sondern MIT diesen beiden Kulturen. Das ist ein Geschenk. Ich liebe beide Seiten." Sakine Diler, Mannheimerin mit türkischen Wurzeln

Das ist mit einer Gründe, wieso sie Mannheim so liebt. Hier ist es bunt, vielfältig und nie langweilig. Doch so vielfältig und abwechslungsreich ihr Leben ist: Sakine Diler weiß, dass es nicht immer einfach ist und war. Aber sie hat sich nie von ihrem Weg abbringen lassen, eine selbstständige Friseurmeisterin zu werden.

Rückhalt der Eltern sei das Wichtigste

Als Kind hat sie immer der Nachbarin beim Haareschneiden zugeschaut, da war ihr klar: Das ist ihr Traumberuf. Mittlerweile ist die 41-Jährige Friseurmeisterin. Zusammen mit ihrer Schwester hat sie in Mannheim einen eigenen Friseur- und Kosmetiksalon. Doch ohne den Rückhalt ihrer Eltern und deren Erziehung zu einem selbstbestimmten Leben, wäre das nicht möglich gewesen.

"Mein Vater hat immer gesagt: Seid unabhängig und selbstständig. Man sagt ja, dass es selten ist, dass muslimische Familien so hinter ihren Töchtern stehen - aber das kann ich nicht behaupten." Sakine Diler, Friseurmeisterin in Mannheim

Sakine Diler ist immer ihrem Traum gefolgt, Friseurin zu werden. SWR

Hat an ihrem Traum festgehalten

Als Kind konnten ihre Eltern ihr bei den Hausaufgaben nicht helfen - ihr deutsch war zu schlecht. Das mussten sie und ihre sieben Geschwister sich selbst beibringen. Sakine Diler hielt das aber nicht von ihrem Ziel ab: Nach der Grundschule ging es auf die Hauptschule. Nach der Ausbildung zur Friseurin folgte die Meisterschule.

"Man muss es annehmen wie's kommt und offen durchs Leben gehen." Sakine Diler, 41 Jahre alt

Ihr Tipp zu mehr Selbstständigkeit

Die Mannheimerin ist zu einer starken Frau geworden, weil sie immer an ihre Träume geglaubt hat, sagt sie. Die 41-Jährige war einmal verheiratet, doch mittlerweile ist sie geschieden. Jetzt ist sie eine überzeugte Singlefrau. Ihr Glück soll nicht von einer zweiten Person abhängig sein.

"Das kann ich nur jedem ans Herz legen: Folgt euren Träumen und erfüllt eure Wünsche. Es ist alles machbar - wichtig ist, dass man was macht." Sakine Diler, selbstständige Friseurin

Diversity-Tag, übersetzt: "Tag der Vielfalt"

In Deutschland ist dieser Tag ein bundesweiter Aktionstag, der jedes Jahr stattfindet. Unter anderem werden Organisationen und Vereine dazu aufgerufen, sich für Vielfalt einzusetzen und auf Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und Hass aufmerksam zu machen. Diversity bedeutet auch Vielfalt von Menschen und Lebensformen.