In Sandhausen gibt es am Sonntag zum dritten Mal einen Runden Tisch zur umstrittenen Geländeerweiterung des Fußballzweitligisten SV Sandhausen. Eine Bürgerinitiative wehrt sich seit gut einem Jahr gegen den Plan des SVS, zweieinhalb Hektar Wald zu roden, um zwei Fußballplätze für ein Nachwuchsleistungs-zentrum sowie 144 Parkplätze zu bauen. Der Gemeinderat hatte das Projekt im vergangenen Oktober auf Eis gelegt und zu Gesprächen am Runden Tisch aufgerufen. Laut Sandhausens Bürgermeister Georg Kletti sind aus den ersten zwei Treffen im Januar und Februar bereits Standort-Vorschläge hervorgegangen. Diese sollten eigentlich beim Termin morgen, dem Gemeinderat vorgestellt werden. Nun soll aber erst eine neue zusätzliche Variante besprochen werden. Die Sitzung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dafür aber unter Corona-Bedingungen mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen.