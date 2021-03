Eine Sanierung des Rheinhochwasserdamms in Mannheim ist am Freitagabens Thema bei einer Diskussion mit mehreren Politikern. Eingeladen hat die Bürger-Interessengemeinschaft-Lindenhof. Der Damm soll zwischen dem Großkraftwerk in Mannheim-Neckarau und der Schwarzwaldstraße im Lindenhof saniert werden. Laut Interessengemeinschaft sind in der vergangenen Woche Pläne des Landes bei der Stadt Mannheim eingegangen. Die Bürgerinitiative hat bereits eine Petition gestartet, um zu verhindern, dass mehrere tausend Bäume gefällt werden, die angeblich ein Risiko für die Sicherheit des Hochwasserdamms darstellen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen mit Mannheimer Politikern mehrerer Parteien über deren Positionen und Alternativen zur möglichen Vernichtung von sieben Hektar Wald diskutieren. Die Veranstaltung kann ab 19 Uhr über Facebook unter dem Stichwort „Waldparkdamm“ mitverfolgt werden.