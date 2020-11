"Querdenken"-Demo in Mannheim Fundamentale Kritik an Corona-Maßnahmen der Regierung

Wenn es Krisen gibt, dann spalten sich Gesellschaften: Aktuell zu beobachten in der Corona-Krise. Diskutiert wird beispielsweise über Sinn und Unsinn der Pandemie-Schutzmaßnahmen im Kleinen, in der Familie, im Freundeskreis, aber auch auf Groß-Demos wie am Wochenende in Mannheim.