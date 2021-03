Die Landtagswahl 2021 ist auch eine Digital-Wahl. Wer bisher bei Podiumsdiskussionen und im direkten Gespräch überzeugte, muss nun online an die Wählerschaft kommen. Das ist schwierig, birgt aber auch Chancen, finden Kandidaten aus Weinheim und Schwetzingen.

Podiumsdiskussionen in der Stadthalle, Bunte Ballons in der Fußgängerzone, vielleicht der ein oder andere politische Streit am Wahlstand. So läuft der Landtagswahlkampf 2021 nicht. Stattdessen zeigen sich die angehenden Abgeordneten auf Bildschirmen, im Chat, in Zoom-Konferenzen.

Digitaler Wahlkampf schwierig für alte Hasen

Einer, der sich auskennt mit Wahlkämpfen, ist Uli Sckerl. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag und tritt als Kandidat für Weinheim an. Doch die viele Erfahrung bringt ihm nicht allzu viel, denn die Online-Wahlkampfveranstaltungen sind neues Terrain für ihn.

"Schwierige Bedingungen - vor allen Dingen für Leute wie mich, die Wahlkämpfe und überhaupt Politik immer als direkten Kontakt, als direkten Austausch mit möglichst vielen Leuten verstanden haben und verstehen. Das fehlt natürlich total." Uli Sckerl, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag und Kandidat für Weinheim

Im Online-Wahlkampf erreicht man nicht alle

Das Problem für die Landtagsabgeordnete Julia Philippi (CDU) mit dem Online-Wahlkampf: Man erreicht viele nicht. Die Gründe dafür sind vielseitig, beispielsweise, dass man digital nicht so vernetzt ist.

"Dass sich alles in den virtuellen Raum verlagert, ist schon schwierig. Weil man viele Leute dadurch nicht erreicht." Julia Philippi, CDU-Landtagsabgeordnete für Weinheim

Digitaler Wahlkampf - eine Chance für die Parteien?

Trotz aller Probleme stellt SPD-Kandidat Daniel Born jedoch fest: Der Online-Wahlkampf ermöglicht vielfältige Teilhabe. Die vielen Möglichkeiten sollte man deswegen auch nutzen, um nicht einseitig zu senden.