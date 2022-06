Explore Science startet in Mannheim

Wie funktioniert ein Computer? Was ist künstliche Intelligenz? Die "Explore Science" im Luisenpark will Licht in das Dunkel der digitalen Welt bringen.

Erst seit wenigen Jahren sind technische Medien wie Computer, Internet und soziale Netzwerke auch ins Bewusstsein von Pädagogen gerückt. In erster Linie, weil die Entwicklungen auf diesem Gebiet so rasant schnell sind, dass sich auch Schulen dieser Herausforderung nicht mehr entziehen können. Die Veranstaltung "Explore Science" im Luisenpark soll das Verständnis für digitale Zusammenhänge fördern. Noch ist es ruhig im #Luisenpark, das wird sich gleich ändern. Heute startet #ExploreScience in #Mannheim. Dieses Jahr dreht sich alles um #DigitaleWelten. Die Besucher:innen erwarten fünf Tage voll Informatik, Wissenschaft und Experimente. Wir freuen uns auf euch! #Bildung #MINT https://t.co/Z1fYnDtnMk "Digitale Welten": Motto der Explore Sciene in Mannheim Wie funktioniert ein Computer? Was ist ein Algorithmus? Was ist künstliche Intelligenz? Was macht ein gutes Passwort aus? Die Antworten auf diese und viele andere Fragen können die Teilnehmenden an 35 interaktiven Stationen herausfinden. Zudem werden an den Veranstaltungstagen mehrere Vorträge angeboten und für die Klassenstufen 5 bis 13 gibt es außerdem Wettbewerbe. Die naturwissenschaftlichen Erlebnistage der Klaus Tschira Stifung richten sich an Kinder und Jugendliche, aber auch an Familien und Privatpersonen. Sie dauern bis kommenden Sonntag (26.06.2022). 1.300 Kinder und Jugendliche bereits angemeldet Nach Veranstalterangaben gibt es erstmals seit Corona keine Besuchergrenze. Die Klaus Tschira Stiftung fördert Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik und möchte zur Wertschätzung dieser Fächer beitragen. Sie wurde 1995 von SAP-Mitbegründer Klaus Tschira ins Leben gerufen, der 2015 starb.