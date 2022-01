CDU-Bundestagsabgeordneter für Ausbau digitaler Schulbildung

Digitale Schulbildung muss fester Bestandteil künftiger Schulkonzepte sein - das fordert der Bergsträßer CDU-Bundestags-Abgeordnete Michael Meister. Gerade in der Pandemie werde deutlich, dass digitales Lernen unabdingbar sei, so Meister. Deshalb müsse nun der "Digital-Turbo" gezündet werden. Von den fünf Milliarden Euro, die der Bund zwischen 2019 und 2024 zur Verfügung stellte, sei von den Ländern erst ein Drittel abgerufen worden. Dem Land Hessen stünden demnach gut 370 Millionen Euro zu, um die digitale Infrastruktur an Schulen zu verbessern und Lehrkräfte zu qualifizieren. Diese Summe sei im Zuge der Pandemie noch einmal um gut 37 Millionen Euro aufgestockt worden. Damit, so Meister, stünden dem Kreis Bergstraße mehr als 700.000 Euro für digitale Maßnahmen zur Verfügung.