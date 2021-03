Es war ein spannender Wahlabend in Baden-Württemberg. Inzwischen steht fest, welche Kandidatinnen und Kandidaten den Sprung in den Stuttgarter Landtag geschafft haben. Der Überblick.

Die Grünen sind der große Wahlsieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Das stand schon relativ früh am Wahlabend fest, darunter auch Peter Hauks Erfolg im Neckar-Odenwald-Kreis entgegen des CDU-Landestrends sowie der klare Sieg von Theresia Bauer in Heidelberg und der grüne Durchmarsch in Mannheim.

Etwas später am Abend war auch klar: Der Rhein-Neckar-Kreis wird komplett grün. Unklar war jedoch, wer den Sprung in den Landtag über die Zweitmandate schafft. Das steht jetzt fest.

Wahlkreis 34: Heidelberg

In Heidelberg hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) ihr Direktmandat verteidigt. Sie ist die einzige Vertreterin Heidelbergs im Landesparlament.

Wahlkreis 35 & Wahlkreis 36: Mannheim I & II

Für den Wahlkreis Mannheim I zieht erstmals die Tierärztin Susanne Aschhoff (Grüne) direkt in den Landtag. Die SPD wurde dort zwar nur zweitstärkste Kraft - dafür konnte Stefan Fulst-Blei (SPD) ein Zweitmandat erringen. Im Wahlkreis Mannheim II setzte sich die Grüne Elke Zimmer durch.

Die CDU hatte hier vor allem mit den Folgen des Masken-Skandals um Nikolas Löbel zu kämpfen. Das sehen auch viele Mannheimerinnen und Mannheimer so:

Wahlkreis 37: Wiesloch

Für Wiesloch zieht Norbert Knopf (Grüne) mit einem Direktmandat in den Landtag, Christiane Staab (CDU) schafft den Einzug über ein Zweitmandat.

Bei facebook hat Staab bereits ihre Freude über die Wahl in den Stuttgarter Landtag geäußert. Sie wird ihren Posten als Bürgermeisterin in Walldorf aufgeben, denn seit 2016 gilt diesbezüglich eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat.

Wahlkreis 38: Neckar-Odenwald

Der Neckar-Odenwald-Kreis bleibt fest in Unions-Hand: Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) verteidigt sein Direktmandat. Ansonsten entsendet der Neckar-Odenwald-Kreis diesmal keinen weiteren Abgeordneten nach Stuttgart.

Wahlkreis 39: Weinheim

In Weinheim geht das Direktmandat an Uli Sckerl (Grüne). Sebastian Cuny (SPD) kommt über ein Zweitmandat in den Landtag.

Wahlkreis 40: Schwetzingen

In Schwetzingen schaffen sogar drei Kandidaten den Sprung nach Stuttgart: André Baumann (Grüne) erringt das Direktmandat. Andreas Sturm (CDU) und Daniel Born (SPD) gelingt der Einzug mit Hilfe eines Zweitmandats.

Wahlkreis 41: Sinsheim

Auch der Wahlkreis Sinsheim ist im neuen Landtag mit drei Politikern vertreten. Das Direktmandat sichert sich Hermann Katzenstein (Grüne). Die Zweitmandate gehen an Albrecht Schütte (CDU) und Jan-Peter Röderer (SPD).

Alle Ergebnisse im Überblick