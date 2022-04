SVS-Kapitän Diekmeier verlängert um zwei Jahre

Dennis Diekmeier, der Kapitän des SV Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) verlängert seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen und wird auch in der kommenden Saison am Hardtwald spielen. Das hat der Verein am Sonntag mitgeteilt. Der Rechtsverteidiger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert und dies per Videobotschaft vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden den Fans exklusiv mitgeteilt. Man sei froh, den 32-Jährigen als Kapitän und Publikumsliebling halten zu können, heißt es vom Verein. Das Spiel SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden endete am Sonntag mit 2:1. Gut 6.000 Zuschauer verfolgten die Partie im BWT-Stadion. In der Tabelle liegt Sandhausen nun auf Platz 15 und hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, den die Dresdner belegen.