Seriendiebe stehlen in Wiesloch BMW-Lenkräder und Navis

Am Wochenende haben Diebe in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) aus sechs BMW-Fahrzeugen Lenkräder und Navi-Geräte gestohlen. Um weitere Taten zu verhindern, gibt die Polizei Tipps.

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Wiesloch mehrere Autos aufgebrochen. Sie stahlen laut Polizei fest eingebaute Navigationsgeräte, Lenkräder und weiteres Zubehör. Alle Tatorte liegen in einem Wohngebiet. Bei den aufgebrochenen Autos handelt es sich ausnahmlos um Fahrzeuge der Marke BMW.

Wie die Täter die Fahrzeuge öffnete, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei vermutet, dass die Täter das KeyLess Go System der Fahrzeuge überwunden haben. Wie groß der Schaden ist, steht noch nicht fest. Möglicherweise flüchteten die Täter mit Fahrrädern.

Polizei empfiehlt: Mobile Navis immer mitnehmen

Die Polizei empfiehlt, Geräte wie Navis oder Autoradios besonders vor Diebstahl zu schützen. Mobile Geräte sollte man nicht im Fahrzeug lassen, auch nicht in scheinbar sicheren Verstecken. Alle abnehmbaren Bedienteile und die Daten-CD des Navis sollte man mitnehmen und auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen entfernen.

🚗 Vorsicht KFZ-Einbruchsserie 🚗 Zwischen Freitag und Samstag kam es zu einer KFZ-Einbruchsserie. ➡️https://t.co/QCm8V7UCtx Weitere Tipps finden Sie hier: 👉https://t.co/plG0sJUlea... #PolizeiMannheim https://t.co/epBPWK9UbH



Individuelle Gerätenummer notieren

Auch ein Foto des Navigationsgerät und die individuelle Gerätenummer können nützlich sein, um die Geräte später identifizieren zu können, so die Polizei. Im Idealfall sind die Geräte technisch gegen Diebstahl geschützt oder die einzelnen Komponenten an verschiedenen Stellen im Fahrzeug verbaut. Darüber hinaus sollte man sein Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle abstellen.