Sie sollen rund 50 E-Bikes in Heidelberg geklaut haben

Nach dem Diebstahl von mehr als 50 E-Bikes in Heidelberg hat die Polizei in Südhessen sieben Tatverdächtige festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft sitzen sie in Untersuchungshaft.

Die sieben Männer sind zwischen 23 und 35 Jahre alt. Der Verdacht gegen sie lautet auf gewerbsmäßige Bandenhehlerei. Die Tatverdächtigen sollen am Donnerstag (14.10.) früh morgens in ein Fahrradgeschäft im Heidelberger Stadtteil Wieblingen eingebrochen sein. Aus diesem sollen sie dann innerhalb weniger Minuten gut 50 E-Bikes auf einen Transporter geladen haben und damit geflüchtet sein. Der Gesamtschaden beträgt rund 250.000 Euro. Heidelberg Einbruch in Heidelberger Fahrradladen Unbekannte stehlen mehrere Dutzend E-Bikes Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft sind am Donnerstagmorgen in Heidelberg über 40 E-Bikes gestohlen worden. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. mehr... Spur führt Ermittler nach Mühlheim am Main Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zunächst ins Leere. Erst die weiteren Ermittlungen der

Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg führten die Fahnder nach Mühlheim am Main. Dort konnten sie am Samstag in einer Werkstatt zahlreiche vermutlich gestohlene E-Bikes sicherstellen. Fünf von ihnen stammen laut Polizei vermutlich aus dem Einbruch in Heidelberg. Täter wollten E-Bikes offenbar verkaufen Die Räder waren bereits teils demontiert und zum Versand verpackt worden. Die sieben Tatverdächtigen wurden noch vor Ort festgenommen. Das Amtsgericht Offenbach hat gegen alle sieben Verdächtige Haftbefehl erlassen.