Diebstähle auf Friedhöfen häufen sich

In Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) kommt es immer häufiger zu Diebstählen auf den Friedhöfen. Von den Gräbern würden Blumen, Grabschmuck und Grablichter gestohlen, einige Male seien auch ganze Pflanzen samt Wurzeln ausgegraben worden. Auf dem Friedhof in Gauangelloch wurde eine komplette Baumbepflanzung entwendet. Die Stadt weist darauf hin, dass es sich dabei um Grabschändung handelt. Diese kann in Deutschland als Straftat, zumindest aber als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, die ein Bußgeld zur Folge hat. Da es vermutlich sinnlos sei, an das Gewissen der Täter zu appellieren, sollten Friedhofsbesucher ein wachsames Auge auf Personen haben, die sich verdächtig verhalten und gegebenenfalls die Polizei alarmieren.