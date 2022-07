Die Toten Hosen auf dem Maimarktgelände Mannheim

per Mail teilen

Die Toten Hosen entern Mannheim: Auf dem Maimarktgelände werden zum Open-Air-Konzert rund 30.000 Menschen erwartet. Motto der Tour: "Alles aus Liebe - 40 Jahre die Toten Hosen".

Vor 40.000 begeisterten Fans feierte die Band den Tourauftakt zu ihrem 40-jährigen Bandjubiläum im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Und das, obwohl Köln aus Sicht der Düsseldorfer Band, eigentlich eine "verbotene Stadt" ist. Jetzt kommen die Hosen nach Mannheim.

Einlass auf dem Mannheimer Maimarktgelände ist am Samstag ab 16:30 Uhr. Das Programm der Toten Hosen startet zwei Stunden später. Das Ende des Konzerts ist nach Angaben der Veranstalter gegen 23 Uhr geplant.

Mannheim erwartet die Toten Hosen

🤘 Unser WORT ZUM SONNTAG – #ToteHosen am 24. Juli 2022 auf dem Maimarktgelände #Mannheim 🤘 https://t.co/msShy6s53u https://t.co/rZNEJhBPfi

In Mannheim erwartet die Fans wieder ein breites Programm aus 40 Jahren Bandgeschichte der Toten Hosen, darunter Klassiker wie "Hier komt Alex" oder "Wünsch dir was". Aber auch neue Songs sind im Repertoire dabei und werden auch live gespielt. Mit dabei im Vorprogramm ist die Band "Feine Sahne Fischfilet". Außerdem am Start: Thees Uhlmann und Band.

Anreise mit Öffentlichem Nahverkehr

Die Anreise zum Konzert wird mit Öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Laut Stadt Mannheim gibt es dazu eine verdichtete Taktung der Straßenbahnlinie 6 sowie der S-Bahnen. Details dazu hat die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Außerdem findet man die Infos zu den Fahrten der Bahnen auf den Seiten der Verkehrsbetriebe. Die Stadt weißt darauf hin, dass im Umfeld des Maimarktgeländes temporär Straßen gesperrt werden müssen. Diese Sperrungen sollen spätestens um 24 Uhr am Konzerttag aufgehoben werden.