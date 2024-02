Neue ARD Serie "Die Notärztin" aus Mannheim startet

Die neue ARD-Serie "Die Notärztin" läuft ab Dienstagabend im Ersten. Es geht um eine junge Ärztin, die sich bei der Mannheimer Feuerwehr behaupten muss. Drehort war Mannheim.

Eine Ärztin aus Mannheim steht im Mittelpunkt der neuen ARD-Serie „Die Notärztin“. Die sechs Folgen werden ab Dienstag wöchentlich um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Bereits jetzt ist die erste Staffel in der ARD Mediathek abrufbar.

Notärztin arbeitet in fiktiver Mannheimer Feuerwache

"Die Notärztin" handelt von der Ärztin Nina Haddad (Sabrina Amali), die neu in der fiktiven Mannheimer Feuerwache III anfängt. Gemeinsam mit dem Notfallsanitäter Paul Raue (Raul Zichner) und ihrem Team rückt sie immer dann aus, wenn es in Mannheim brenzlig wird. Dabei muss sich Nina noch in der Welt der Feuerwehrleute zurechtfinden. Die Serie will zudem menschliche Schicksale in den Vordergrund rücken.

Regisseur: Drehort Mannheim bewusst gewählt

Die Serie spielt in Mannheim. Gedreht wurde unter anderem am Mannheimer Wasserturm und am Hafen. Einige Szenen wurden außerdem im Studio in Berlin gedreht. Den Standort Mannheim habe man ganz bewusst als Schauplatz ausgewählt, sagt Regisseur Jan Haering. Der eher ungewöhnliche Drehort vereine die unterschiedlichsten Menschen und Schicksale.

Mannheim ist wie ein Schmelztiegel. Ein gewisser Migrationsanteil, es ist nicht so sauber und danach haben wir gesucht. Hier gibt es eine möglichst große Bandbreite an Rettungsdienst-Einsätzen.

"Die Notärztin": Enge Zusammenarbeit mit Feuerwache Mannheim

Die Serie will den echten Alltag von Rettungskräften realistisch und authentisch abbilden. Laut Produzentin Sabine Tettenborn habe man eng mit der Hauptfeuerwache in Mannheim zusammengearbeitet. Unter anderem wurden die Feuerwehrleute über eine Woche lang bei ihren Einsätzen gefilmt, um die Serie möglichst realistisch zu gestalten.

Beim Dreh vor Ort waren zudem echte Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, die nicht nur selbst mitspielten, sondern die Serienmacher auch beraten haben.