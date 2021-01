Eine Plastik von Künstlerin Else Bach: 1,60 Meter hoch - "Fohlen" aus Porzellan. 1937 gewann Else Bach damit den "Grand Prix" für Skulpturen bei der Weltausstellung in Paris. Else Bach wurde weltberühmt. Bis 1986 standen die beiden "Fohlen" von Else Bach in Wiesloch im öffentlichen Raum – und verschwanden dann quasi über Nacht.

Die Wieslocher Historikerin Karin Hirn hat sich auf die Spur gemacht, inzwischen suchen die Bürger von Wiesloch, die Stadtverwaltung, die Lokalpresse, die Stadt Pforzheim, das Badische Landesmuseum Karlsruhe, das dortige Generallandesarchiv und nun auch die Karlsruher "Majolika Stiftung" nach den "Fohlen" von Else Bach.