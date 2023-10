Melancholisch schön: Die BUGA23 geht langsam zu Ende

Die Bundesgartenschau in Mannheim geht dem Ende entgegen. Stimmungsvolle Abende und kühle Nächte bestimmen jetzt die Atmosphäre auf dem Spinelli-Gelände

Sechs Monate war das frühere Militärgelände mit dem Namen Spinelli Mannheims schönster Garten - für alle, die sich auf das besondere Flair des Gebiets eingelassen haben. Die Bundesgartenschau geht am Sonntag zu Ende - am Samstag ist schon das Abschlusskonzert Carmina Burana von Carl Orff auf der Hauptbühne im Rahmen der Konzertreihe "Our Voice For Our Planet" der Chormusikszene der Metropolregion Rhein-Neckar.





Am Sonntag, 8. Oktober ist die offizielle BUGA23-Abschlussveranstaltung: Ein Festakt mit feierlicher Staffelübergabe für die nächste große Gartenschau- es ist 2027 die Internationale Gartenausstellung (IGA) im Ruhrgebiet.