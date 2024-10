Zu viele Schmerz-Patienten - zu wenige Möglichkeiten, sie angemessen zu behandeln. So sieht die Einschätzung der Schmerzexperten beim Deutschen Schmerzkongress in Mannheim aus. In Deutschland leiden rund 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Beim deutschen Schmerzkongress im Mannheimer Rosengarten dreht sich von Mittwoch bis Samstag alles um die Frage, wie man den Betroffenen in Zukunft besser helfen kann.