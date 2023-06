Präventionstag in Mannheim: Was tun gegen sexuelle Gewalt und Hass und Hetze im Netz?

per Mail teilen

Das Mannheimer CongressCentrum Rosengarten ist am Montag und Dienstag Gastgeber des Deutschen Präventionstags. Schwerpunktthema in diesem Jahr: "Krisen und Prävention".

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte am Montag zur Eröffnung des Präventionstags in Mannheim, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der Corona-Pandemie und des Klimawandels sei es "unabdingbar, sich anbahnende Krisen möglichst früh zu erkennen und Krisen bestenfalls zu verhindern."

"Das kann nur gemeinsam gelingen, denn Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe."

Der Präventionstag sei der weltgrößte Fachkongress zum Thema. "Ein solch professioneller Austausch mit Experten aller Art" sei, so Strobl, "entscheidend, um uns erfolgreich gegen Krisen wappnen zu können."

Themen: Verkehrssicherheit, sexuelle und häusliche Gewalt, Mobbing

Laut den Veranstaltern geht es beim Präventionstag unter anderem um Verkehrssicherheit, sexuelle und häusliche Gewalt, Mobbing, Hass und Hetze im Internet - und vor allem darum, was man tun kann, bevor überhaupt etwas passiert, so die Organisatoren. Damit beschäftigen sich zahlreiche Experten auf dem Deutschen Präventionstag (DPT) in Vorträgen, Diskussionen und Workshops.

Präventionstag in Mannheim: Infostände, Vorträge, Diskussionen, Workshops

Die Zahlen des Präventionstags in Mannheim: 150 Infostände, 82 Vorträge, 17 Impulsvorträge, elf Diskussionen, zehn Workshops und Teilnehmer aus 26 Nationen. Interessierte können sich den Veranstaltern zufolge direkt am Eingang des Rosengartens melden, um die einzelnen Programmpunkte zu verfolgen.

"Durch den Publikumstag (am Dienstag) können wir unsere Präventionsarbeit, die oft im Hintergrund abläuft, auch Bürgerinnen und Bürgern vorstellen, bei ihnen bekannter machen und ihnen vielleicht sogar selbst aufzeigen, wie sie sich für künftige Krisen vorbereiten können."

Theaterpädagogisches Programm für Schüler aus und um Mannheim

Ein Höhepunkt am Publikumstag am 13. Juni ist ein theaterpädagogisches Programm, zu dem vorwiegend Schülerinnen und Schüler aus Mannheim und der Region eingeladen wurden. Zivilcourage, gewaltfreie Kommunikation und Cybermobbing seien Themen, die in den vier Theaterstücken behandelt werden, hieß es.

Austausch zwischen Verwaltung, Polizei und Wirtschaft

Zum Thema "Prävention und organisationale Resilienz", das von der Stadt Mannheim und dem Land Baden-Württemberg organisiert wird, stehe der Austausch zwischen Verwaltung, Polizei und Wirtschaft im Mittelpunkt. Es sei "auch in diesem Jahr gelungen, ein hochkarätiges Programm auf die Beine zu stellen, das die vielen Facetten der Präventionsarbeit abbildet", so Erich Marks, Geschäftsführer Deutscher Präventionstag gGmbH.