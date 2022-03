Deutscher Lehrkräftepreis für Martin Kohler aus Leimen

Martin Kohler ist einer der besten Lehrer in Deutschland, sagen seine Schüler. Er unterrichtet in Leimen. Im Interview erklärt er, wie er gut ankommt, ohne sich "einzuschleimen."

Elf Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland sind mit dem "Deutschen Lehrkräftepreis" ausgezeichnet worden. Martin Kohler aus Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist einer von ihnen. Nominiert haben ihn die Schülerinnen und Schüler der letzten beiden Abschluss-Jahrgänge. Am Tag der Preisverleihung konnte sich Martin Kohler aber nicht in der Otto-Graf-Realschule in Leimen feiern lassen, weil er Corona hat.

Feier in der Schule wegen Corona verschoben

SWR Aktuell: Wie sehr schmerzt es, ausgerechnet heute nicht in die Schule gehen zu dürfen?

Martin Kohler: Das tut, ehrlich gesagt, genauso weh wie an jedem anderen Tag. Es ist immer schade, wenn man gesundheitlich fehlt. Natürlich an dem Tag besonders. Es tut mir für viele Leute leid, die was geplant hatten und mich überraschen wollten. Ich hoffe, dass wir das alles nachholen können, sobald ich wieder gesund bin und hoffentlich nach einem milden Verlauf ganz schnell wieder in der Schule sein kann.

Herr Kohler, was ist an Ihnen so ausgezeichnet?

Wenn Sie meine Schüler fragen, ist das Besondere an mir wohl, dass ich ständig versuche, jeden Schüler besser zu machen und dass ich keine Schüler abschreibe. Ich versuche immer, jedem so Chancen zu bieten, dass er sich entwickeln kann. Und, dass man Respekt und Vertrauen bei mir in jedem Unterricht spürt.

Ihre Schülerinnen und Schüler beschreiben es so: "Mit Herrn Kohler konnten wir zu jederzeit über alles reden. Er zeigte uns, dass ein Lehrer auch ein Teil der Klasse werden kann. Er brachte uns Inhalte näher, die auch außerhalb der Schule wichtig sind, wie Nächstenliebe und Weltoffenheit. Herr Kohler machte unsere Schulzeit unvergesslich." Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören?

Es ehrt einen natürlich und macht unheimlich stolz, wenn die Schüler einen so sehen. Vor allem sind es ja Schüler, die schon länger die Schule verlassen haben. Wenn es besonders nachhaltig ist und noch nach Jahren so bleibt und man so an einem Lehrer hängt. Das macht mich sehr stolz und dankbar für meine Schüler. Es sind natürlich auch tolle Schüler.

Gemeinschaft ohne "Einschleimen"

Ein "Teil der Klasse werden“ - Wie geht das, ohne sich als Lehrer einzuschleimen?

Das ist die berühmt berüchtigte Frage nach der Nähe und Distanz. Ich bin der Meinung, dass jeder Lehrer nicht nur ein guter Fachdidaktiker sein muss, sondern in erster Linie ein sehr, sehr guter Beziehungsdidaktiker. Er muss es schaffen, eine Gemeinschaft zu erreichen in der Klasse, in der jeder aufgenommen wird, so wie er ist, als Individuum. Indem man füreinander da ist und jeder seinen Platz hat. Ich möchte kein pädagogisches Gefälle: Also der Lehrer vorne, der hat Recht und die Schüler sitzen, lernen und werden belehrt. Ich versuche, dass ich in einer relativ flachen Hierarchie unterrichte und Möglichkeiten biete.

Das haben viele junge Menschen, die Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen, bestimmt auch vor. Im Alltag wird es dann aber ganz schön schwer. Was braucht man, damit man es wirklich jeden Tag umsetzen kann ?

Oft denkt man, dass man Wissen erzeugen kann, mit noch einem Arbeitsblatt, noch einer Hausaufgabe und noch mehr Stoff. Dann kommt bei den Schülern noch mehr raus. Meiner Meinung nach ist das aber nicht so. Man muss schaffen, dass der Funke überspringt, dass die Schüler nicht für die Klassenarbeit lernen, für die nächsten Noten oder aus Angst, weil es Probleme mit den Eltern gibt, wenn man keine guten Noten schreibt. Man muss es schaffen, dass die Schüler aus der Sache heraus motiviert sind und sie das Thema so interessiert, dass sie gerne lernen und sich öffnen. Dann sind die Ergebnisse auch wesentlich besser.

Themen wie Pandemie und Krieg nicht ausblenden

Schule und Unterricht sind seit zwei Jahren aufgrund der Pandemie ganz anders geworden, mit anderen Herausforderungen. Jetzt tobt ein Krieg in der Ukraine. Wie gehen Sie damit im Unterricht um?

Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man es nicht ausblendet. Man kann nicht so tun, als ob man in einem Vakuum unterrichtet. Es ist immer sehr wichtig, dass man versucht, sachlich über die Dinge zu informieren, Sorgen zu nehmen und Schüler auch sprechen zu lassen. Unabhängig von der eigenen Meinung muss man es schaffen, verschiedene Meinungen nebeneinander erst mal stehen zu lassen. Weil die Schüler durch ihre unterschiedlichen Herkunftsländer ja auch oft einen ganz eigenen Blick haben. Es ist aber sehr wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, in Ruhe informiert und dass man eine kritische Urteilsfähigkeit anregt. Man muss auch Stimmen zulassen, die nicht unbedingt die eigene Meinung haben.

Warum ist es für Sie der schönste Beruf der Welt?

Weil man einer nachfolgenden Generationen unheimlich viel mitgeben kann. Ich spüre einen ganz deutlichen Auftrag. Es macht mir unheimlich Spaß, die Werte in Gemeinschaftskunde, die ich unterrichte, erlebbar zu machen. Es ist für mich sehr wichtig, den mündigen Bürger auszubilden. Ich möchte schließlich, dass meine Kinder auch noch in einer Gesellschaft leben, in der es mündige Bürger gibt. In Deutsch ist es unheimlich schön zu unterrichten, weil mit der Verbesserung der Deutschkenntnisse steigen die Teilhabechancen der Kinder. Sie ermöglichen quasi gelungene Lebensentwürfe. Das motiviert mich jeden Tag.