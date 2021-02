Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat sich angesichts der nicht absehbaren Zuschauer-Rückkehr in die Hallen zu einer Ticketrückerstattung für seine Länderspiele entschieden. Karteninhaber könnten den Betrag für die erstandenen Tickets aber auch zugunsten des deutschen Eishockey-Nachwuchses oder anderer Projekte an der Basis spenden. Das teilte der DEB heute mit. Betroffen sind die fünf Heimspiele unter anderem das gegen die USA am 4. Mai in Mannheim.