Telekom baut Glasfasernetz aus

Die Deutsche Telekom will ihr Glasfasernetz in den Mannheimer Stadtteilen Lindenhof und Almenhof ausbauen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Dadurch werden in den nächsten Monaten Tiefbauarbeiten über eine Gesamtlänge von 40 Kilometern notwendig. Außerdem werden 53 Netzverteiler aufgestellt. Das Unternehmen plant Anschlüsse mit High Speed Internet für über 14.000 Haushalte. Der erste Spatenstich ist am Freitag im Beisein des Ersten Bürgermeisters Christian Specht erfolgt. Die Ausbau soll im Dezember 2022 beendet sei.