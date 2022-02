Deutsch-russischer Agrarkonzern sieht keine Probleme

per Mail teilen

Die Walldorfer Ekosem-AG (Rhein-Neckar-Kreis), die die deutsche Holdinggesellschaft des größten russischen Milchproduzenten Ekoniva ist, rechnet nicht mit Geschäftseinbrüchen aufgrund der geplanten Sanktionen gegen Russland. Gründer und Chef des Konzerns ist der in Eberbach geborene Stefan Dürr. Er gilt als einer der größten Agrarunternehmer Russlands und bewirtschaftet nach eigenen Angaben knapp 600.000 Hektar Land mit Hilfe von rund 14.000 Mitarbeitern in neun Regionen Russlands. In einem Statement zur aktuellen Lage erklärt die Holding, dass das operative Geschäft nicht betroffen sei. Produktion und Absatzmarkt seien fast ausschließlich auf Russland begrenzt. Außerdem sei der Internationale Zahlungsverkehrssystem mit oder ohne SWIFT möglich.