Gala-Dinner für Queen Elisabeth

Anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elizabeth II hat die "Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Neckar“ zum großen Gala-Dinner nach Heidelberg eingeladen.

Die Adresse spricht für sich. Im piekfeinen Heidelberger "Schlosshotel Molkenkur" ist es angerichtet: Sektempfang auf der Terrasse mit Blick auf das idyllische Stadtpanorama, aus den Boxen schallt leichte Sommermusik, kaum einer der Gäste ohne den obligatorischen "Union Jack" in der Hand, danach das Gala-Dinner im Spiegelsaal. Genau das richtige Ambiente für ein festliches Bankett mit englischem Flair. Sogar der britische Honorarkonsul ist extra aus Düsseldorf angereist.

Fans und Freunde der Queen - sie kommen aus aller Herren Länder SWR

Die "Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Neckar" feiert am Freitagabend mit ihren Mitgliedern das Thronjubläum von Queen Elisabeth II - 14 Tage nachdem die Feierlichkeiten auf der Insel vorüber sind. Eingefleischte Fans der Royals haben noch das blau-weiß-rote Fahnenmeer in den Straßen vor Augen, die edel ausstaffierten Soldaten in ihren roten Gardeuniformen, vor allem die 96-jährige Monarchin selbst, zerbrechlich, in grünem Hut und Kostüm, auf dem Balkon des Buckingham-Palasts im Kreise ihre Familie stehend.

"Sie ist nicht irgendeine Königin, sie ist eine ganz besondere Königin."

Die Engländerin Nichola Hayton hat das Fest in Heidelberg organisiert. Die Präsidentin der 1957 gegründeten "Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar" ist der Königin schon selbst begegnet. Hayton hat 2019 eine hohe Auszeichnung von "Ihrer Majestät" in Schloss Windor verliehen bekommen, den "Order of the British Empire". Für ihre Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft. Ein absolutes Highlight in ihrem Leben, berichtet die Britin, die seit über 30 Jahren in Heidelberg lebt und an der Universität arbeitet. Die Queen sei eine so "warmherzige, würdevolle, durch und durch integere Frau". Sie verstehe es, vielen Menschen "Trost in schwierigen Zeiten" zu spenden, sagt Nichola Hayton.

Die Queen ist eine "zentrale Konstante" im Leben vieler Menschen

Überhaupt ist von der hochbetagten Monarchin an diesem Abend nur Gutes zu hören. Die britische Königin sei eine "Identifikationsfigur ersten Ranges", sagt etwa der Mannheimer Peter Schober. Während sich auf der politischen Bühne die Akteure die "Klinke in die Hand" gäben, sei die Queen eine "wichtige Konstante". Über Jahrzehnte hinweg habe das royale Staatsoberhaupt Ruhe "in das politische Chaos" gebracht - den Brexit, die Wirtschaftskrise, den Krieg.

Fans der Queen jubeln zu ihrem Thronjubiläum im "Berghotel Molkenkur". SWR

Renate Kinzinger hat ihre Garderobe den englischen Nationalfarben angepaßt. SWR

So wie die "Deutsch-Britische Gesellschaft Rhein-Neckar" gibt es in diesen Tagen und Wochen noch viele Feiern anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums von Queen Elisabeth - überall in Deutschland und auf der ganzen Welt. "Ihre Majestät" trinkt derweil wohl wieder mit "Bär Paddington" ihren Tee, bestens gelaunt angesichts des grenzüberschreitenden Miteinanders.