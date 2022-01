Pläne für Bürgerwindpark bei Limbach vorgestellt

Zwischen Buchen und Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) soll für rund 50 Millionen Euro ein sogenannter Bürgerwindpark entstehen. Am Freitag wurden die Pläne öffentlich vorgestellt.

Die Fläche zwischen Buchen und Limbach bietet nach Angaben der Projektentwickler Platz für bis zu zehn Windräder – am Ende sollen dort voraussichtlich sechs bis acht Windkraftanlagen entstehen, hieß es am Freitag bei der Projektvorstellung. Die Investitionskosten liegen bei rund 50 Millionen Euro.

In den rot gefärbten Bereichen soll der Bürgerwindpark gebaut werden SWR

Baubeginn für 2026 geplant

Die Windräder sollen eine Höhe von jeweils 250 Metern haben. Baubeginn soll nach jetziger Planung 2026 sein – zuvor müssen aber noch die notwendigen Genehmigungsverfahren und die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden.

Bürgermeister rechnet mit kritischen Stimmen

Für Limbach wäre der Windpark eine Premiere. Bürgermeister Thorsten Weber sagte, er rechne mit kritischen Gegenstimmen. Die vorgesehene Fläche gehört sechs Privateigentümern. Der Abstand zur Wohnbebauung soll mindestens 1.000 Meter betragen.

Weiteres Windpark-Projekt im Odenwald

Unterdessen treibt der Mannheimer Energieversorger MVV die Planungen für einen weiteren Windpark im Odenwald voran. Er soll in der Nähe des Katzenbuckels entstehen. Entwickelt wird das Projekt bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit der Windpark Markgrafenwald GBR.

Die MVV will in der Nähe von Waldbrunn einen Windpark errichten dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Roland Holschneider

Noch kein offizielles Verfahren eingeleitet

In der Vergangenheit war es um die Pläne vergleichsweise still geworden. Mitte Dezember teilte die MVV dann aber mit, man sei weiterhin in der Projektentwicklung und befinde sich in einer Vor-Genehmigungsphase. Ein offizielles Verfahren sei bislang nicht eingeleitet. Dazu solle es, wenn es nach dem Energieversorger geht, in diesem oder im nächsten Jahr kommen. Geplant ist derzeit die Errichtung von sechs oder sieben Anlagen bei Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) im sogenannten Markgrafenwald.