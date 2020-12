per Mail teilen

Die Mannschaftskapitäne des SV Waldhof Mannheim und des FC Kaiserslautern rufen im Vorfeld des Derbys beider Mannschaften am Samstag im Carl-Benz-Stadion in Mannheim zu einem friedlichen Fußballspiel auf

Beim Aufeinandertreffen beider Teams war es in der Vergangenheit wiederholt zu Fanausschreitungen und Vorfällen gekommen. Zum Beispiel hatten Fans des FCK ein Schwein bemalt und in Mannheim angebunden. Waldhof-Fans dagegen hatten in Kaiserslautern Gedenkfiguren aus Beton den Kopf abgeschlagen.

Das Schwein wurde beschmiert und in der Nähe des Mannheimer Carl-Benz-Stadions angebunden dpa Bildfunk Picture Alliance

Keine Gewalt, kein Hass, keine Pyro

Das Derby sei etwas Besonderes, betonen Kevin Conrad und Carlo Sickinger. Beide wünschen sich, dass dabei ausschließlich das sportliche Kräftemessen im Vordergrund steht. Am Wochenende sei kein Platz für Anfeindungen und Hasstiraden, für Gewalt und Pyrotechnik, nicht vor der Partie, nicht während und genauso wenig danach.

Diese Betonfiguren in Kaiserslautern wurden beschädigt dpa Bildfunk Picture Alliance

Gegenseitigen Respekt gefordert

Derbys dürften nicht zu einer Bühne für Krawallmacher werden, so heißt es in der Pressemitteilung. Dies sei nicht im Sinne der beiden Vereine, gegenseitiger Respekt demnach die Basis für hochkarätigen Sport. Der Aufruf endet mit den Worten: „Unterstützt eure Mannschaft, aber bleibt fair“.