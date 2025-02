per Mail teilen

Nach Stadthaus und Nationaltheater folgt ein Parkhaus, das in Mannheim unter Denkmalschutz gestellt wird. Viele wundern sich, das Landesdenkmalamt steht aber zu seiner Entscheidung.

Nicht nur das Mannheimer Stadthaus in den Quadraten und das Nationaltheater am Goetheplatz stehen unter Denkmalschutz. Vor Kurzem wurde auch das Parkhaus in N2 unter Schutz gestellt.

Denkmalamt: "Für die zeitgenössische Architekturentwicklung des Brutalismus maßstabsetzend." SWR

Auch der Fernmeldeturm ist jetzt ein Denkmal. Das stößt noch auf breite Zustimmung, hatten einige Studierende der Hochschule Mannheim in einem Projekt herausgefunden. Beim Beton-Parkhaus im Quadrat N2 von 1967 allerdings findet sich in Straßenumfragen niemand, der die Entscheidung des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg (LAD) gut findet:

Anforderungen des Denkmalschutzes - Herausforderungen für Städte

Dass immer mehr Gebäude in Mannheim unter Denkmalschutz gestellt werden, hat konkrete Folgen: Das Bauen wird extrem teuer - wie etwa die Sanierung des Mannheimer Nationaltheaters zeigt. Auch die Stadtentwicklung wird in Teilen lahmgelegt. Es wird an diesen Stellen nichts Neues mehr entstehen. Landeskonservator Martin Hahn vom Landesdenkmalamt macht sich allerdings keine Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen:

Die Untersuchung des Parkhauses durch das Denkmalschutzamt lief unter Ausschluss der Stadt Mannheim. Martin Hahn behauptet, es habe Absprachen gegeben. Die Stadt Mannheim bekräftigt dagegen auf Anfrage, Kontakt habe es erst nach der Entscheidung gegeben.

Die Pläne der Stadt, eine moderne Bibliothek im Quadrat N2 unterzubringen, mussten begraben werden. SWR

Die Stadt Mannheim hat also wegen des Denkmalschutzes immer weniger Geld. Das interessiert die Fachbehörde ausdrücklich nicht, Martin Hahn betrachtet den Fall im SWR-Interview aus distanzierter Sicht:

Die Verwunderung ist groß, weil man mit Denkmalpflege nicht unbedingt ein betonbrutalistisches Parkhaus aus den 60er Jahren in Verbindung bringt.

Das Land bestimmt, die Stadt Mannheim zahlt

Das Land zahlt den Städten und Gemeinden für unter Denkmalschutz gestellte Gebäude keine Zuschüsse, obwohl der Erhalt und der Umbau wegen der Auflagen extrem teuer werden. Die Kostensteigerung ist eine allseits akzeptierte Tatsache, auch die Landesdenkmalpflege räumt das im SWR-Interview unumwunden ein.

Beispiele dafür sind das Nationaltheater Mannheim, dessen Sanierungskosten auch wegen des Denkmalschutzes für die Stadt fast nicht mehr tragbar sind. Auch dem geplanten Neubau der Stuttgarter Oper droht ein ähnliches Szenario. Kommunen haben keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, die sogenannte "Einrede" gegen Entscheidungen des Denkmalschutzes ist nur privaten Eigentümern möglich. Die Macht des LAD ist groß, weil keine Stadt und keine Gemeinde es sich mit dem Amt verscherzen will.

Die Hand des Denkmalschutzes auf dem Stadthaus

Vor einigen Jahren hatte das Landesamt ein weiteres zentrales Gebäude mitten in der Stadt unter Denkmalschutz gestellt - das Stadthaus N1 direkt am Mannheimer Paradeplatz. Das Betongebäude funktioniert kaum noch als Stadtmittelpunkt, darf aber jetzt nicht mehr grundlegend verändert werden.

Kleinere Autos bauen

Die Entscheidungen der Fachbehörde sind bislang unumstößlich, fußen auf dem Denkmalschutzgesetz. Sie gelten für immer. Für eine künftige Nutzung des für heutige Autos zu engen Parkhaus im Mannheimer Quadrat N2 hat Martin Hahn einige Ideen: Für Lastenfahrräder vielleicht oder für irgendetwas mit Elektromobilität. Er schlägt vor, in Zukunft einfach kleinere Autos zu bauen.