Demonstration und Kundgebung in Mannheim am 1. Mai

Im Aufruf des DGB zum Tag der Arbeit heißt es, Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation erzeugten Unsicherheit und stürzten viele Menschen in existentielle Sorgen. In dieser Situation wollten die Gewerkschaften zeigen, dass sie an ihrer Seite stehen. Bei der Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz spricht am Montag unter anderem der DGB-Kreisvorsitzende Ralf Heller. Er ist gleichzeitig Betriebsratsvorsitzender des Mannheimer Klinikums. Außerdem dabei ist Sylvia Bühler, im DGB Bundesvorstand zuständig für Gesundheit, Soziale Dienste und Bildung.