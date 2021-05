Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am Samstag vor 76 Jahren der Zweite Weltkrieg. Bei einer Demonstration in Heidelberg fordert ein Bündnis von Aktivisten am Samstagnachmittag, dass der 8. Mai zum Feiertag wird. Zu der Demonstration aufgerufen hat der Bund der Antifaschist*innen. Unterstützt wird er dabei nach eigenen Angaben von Gewerkschaften und weitern Organisationen. Im Vorfeld der Demonstration erklärten die Initiatoren, dem Bundestag seien anlässlich des 75. Jahrestages im vergangenen Jahr 100.000 Unterschriften übergeben worden, die die Einführung eines offiziellen Feiertages am 8. Mai forderten. Diese Forderung werde unter anderem vom Deutschen Gewerkschafsbund, Migrantenorganisationen und Gedenkstätten unterstützt.