Zum Jahrestag des Todes einer iranischen Frau in einem Gefängnis im Iran wurden am Samstag rund 2.000 Menschen bei einer Kundgebung in Heidelberg erwartet. Die Demonstration war eine der zentralen bundesweiten Kundgebungen für die Protestbewegung im Iran.

Kundgebung und Demonstrationszug in Heidelberg

Die junge Frau war vor einem Jahr wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung festgenommen worden. Ihr Tod löste im Iran und weltweit eine Protestbewegung aus, bei der viele Menschen ums Leben kamen. Um ihrer zu gedenken und den Protest fortzuführen, hat ein Kollektiv aus 26 verschiedene Initiativen und Aktivistinnen und Aktivisten in Heidelberg am Samstag zu einer Kundgebung und einem Demonstrationszug eingeladen. Dazu aufgerufen hatten die Initiative "Be Our Voice Iran Rhein Neckar" und der Literaturherbst Heidelberg.

Heidelberger Schloss erstrahlt in den Farben der iranischen Fahne

Die Kundgebung hatte am Samstag gegen 12 Uhr am Glockengießerplatz am sogenannten "Jhina Mahsa Amini Baum" begonnen. Mit dabei waren Menschen aus ganz Deutschland. Der Demonstrationszug führte am Nachmittag durch die Heidelberger Altstadt zum Karlsplatz. Ab 20 Uhr wird dann das Heidelberger Schloss in den Farben der iranischen Flagge angestrahlt, zusammen mit dem für diese Protestbewegung bekannten Schriftzug "Frauen. Leben. Freiheit".