Rund 130 Eltern und Kinder haben am Samstag auf dem Heidelberger Universitätsplatz für den sofortigen Beginn des regulären Schulbetriebs demonstriert. Die Forderungen zielen laut Veranstalter auf einen sofortigen Wechsel hin zu Präsenzunterricht und Betreuung für alle Schüler. Bei 30 Stunden Anwesenheit in der Schule bis zu den Sommerferien könne kein vernünftiger Unterricht stattfinden. Digitaler "Fernunterricht" sei kein Dauerzustand, so die Kritik. In einem offenen Brief an Kultusministerin Eisenmann (CDU) betonen die Veranstalter, dass sie weder den Lockdown noch die Hygiene- und Abstandsregeln in Frage stellen, aber schnell praktikable Lösungen für die Schule erwarten.