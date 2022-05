Zwei Demonstrationen in der Mannheimer Innenstadt am Sonntagnachmittag sind laut Polizei ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Rund 180 Menschen haben an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Sie forderten auf Plakaten unter anderem das "Ende der israelischen Besatzung" und "Völkerrecht in Palästina". Die Demo startete im Schlosshof und zog bis zu den Kapuzinerplanken. Jedes Jahr am 15. Mai erinnern die Palästinenser an Nakba - arabisch für: Die Katastrophe. Gemeint sind Flucht und Vertreibung nach der Staatsgründung Israels 1948. Ganz in der Nähe der pro-palästinensischen Demo - am Paradeplatz - fand eine pro-israelische Gegenkundgebung mit etwa 50 Menschen statt. Beide Demonstrationen verliefen laut Polizeisprecher Patrick Knapp problemlos, von einigen kleinen Zwischenfällen abgesehen. Vor einem Jahr hatte es bei einer pro-palästinensischen Kundgebung in Mannheim größere Ausschreitungen gegeben.