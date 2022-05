Erneute Demo gegen Polizeigewalt in Mannheim

Nach dem Tod eines 47-Jährigen nach einer Polizeikontrolle sind in Mannheim erneut mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. Bis die Ursache für den Tod des Mannes feststeht, können noch Wochen vergehen.

Am Samstag haben mehrere hundert Menschen in Mannheim friedlich gegen Polizeigewalt demonstriert. Anlass war ist der Tod eines 47-Jährigen nach einer Polizeikontrolle am vergangenen Montag. "Mannheim war kein Einzelfall" und "No Justice, no peace" war auf Plakaten zu lesen und wurde auf dem Zug durch die Mannheimer Innenstadt skandiert. Dem Protestmarsch vorausgegangen war eine Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz, an dem Ort, an dem der 47-jährige, psychisch kranke Mann am Montag während einer Polizeikontrolle kollabiert war, bevor er kurz darauf starb.

15 Organisationen hatten zur Demo aufgerufen

Begleitet wurde die Demo von starken Polizeikräften, die sich weitgehend im Hintergrund hielten. Rund 15 Organisationen hatten zu der Demo unter dem Motto "Wer schützt uns vor der Polizei?" aufgerufen, darunter viele antifaschistische Gruppierungen und organisiert vom Migrantenverein Didf.

Die Polizeikräfte hielten sich bei der Demo in Mannheim im Hintergrund. SWR

Bei der Polizei-Kontrolle in der Mannheimer Innenstadt war der 47 Jahre alte Patient des Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim zusammengebrochen und zunächst wiederbelebt worden. Später starb er im Krankenhaus. An seinem Körper wurden Spuren stumpfer, aber nicht massiver Gewalt festgestellt. Ein Video im Internet zeigt Schläge eines Polizisten gegen den Kopf des Mannes. Die Ermittlungen zur Todesursache werden nach Angaben der Behörden noch einige Wochen in Anspruch nehmen.