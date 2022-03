Fridays for Future demonstrierte in Heidelberg

Die Coronapandemie verhinderte im vergangenen Jahr die klassischen Aktionen von Fridays for Future in Heidelberg. Am Freitag trafen sich erstmals wieder mehrere hundert Aktivisten.

Fahrrad-Demos, kleinere Aktionen, Online-Protest - das war das Demonstrationsreportoire von Fridays for Future, das die Corona-Pandemie erlaubte. Jetzt konnte die Klimaschutzbewegung in Heidelberg zu ihrer Protestform zurückkehren: Freitagsdemonstrationen. Vor allem Schülerinnen und Schüler waren vor Ort.

Klimaschutzdemonstration in Heidelberg

Mehrere hundert Menschen demonstrierten in Heidelberg für mehr Klimaschutz. Der Demonstrationszug startete an der Stadtbücherei in Heidelberg und endete am Rathaus. Den Aktivisten geht es um den internationalen Klimaschutz, aber auch um Maßnahmen in Heidelberg.

"Heidelberg muss mehr beitragen, weil es wichtig ist, dass Städte, die mehr Geld und mehr Wohlstand haben, die Chance nutzen, damit eben auch deutschlandweit die Klimaziele eingehalten werden."

Fridays for Future erwartet mehr von Heidelberg

Denn Anlass der Aktion ist nach Angaben der Organisatoren der kürzlich von der Stadt beschlossene Haushalts- und Klimaschutzaktionsplan. 14 Prozent Emissions-Reduzierung seien nicht ausreichend, sagte Darya Sotoodeh von "Fridays for Future" dem SWR. Die Bewegung fordert, dass sich die Regierungen und Städte an das Pariser Klima-Abkommen halten. Eine der reichsten Städte Deutschlands müsse da mehr machen, so die Studentin aus Heidelberg.