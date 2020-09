Bei Spontan-Veranstaltungen in Heidelberg und Mannheim kamen am Mittwochabend mehr als 600 Menschen zusammen, um die Flüchtlinge im abgebrannten Asylbewerber-Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu unterstützen. Die Demonstration war initiiert von der Hilfsorganisation Seebrücke. Rund 300 Teilnehmer liefen in Mannheim nach einer Kundgebung in der Innenstadt durch die Fussgängerzone in die Neckarstadt-West. Sie forderten, dass das Lager in Griechenland evakuiert werden soll und die Flüchtlinge in verschiedenen europäischen Ländern Hilfe bekommen sollten. In Heidelberg versammelten sich am Bismarckplatz laut Polizei etwa 350 Menschen zu einer Mahnwache. Parallel dazu forderte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz in einer schriftlichen Erklärung, dass die Bundesregierung Aufnahmeprogramme zulassen soll. Die Stadt Mannheim gehört zum Bündnis „Städte Sicherer Hafen“ und sei bereit bis zu 50 Personen aus dem Flüchtlingscamp Moria aufzunehmen.