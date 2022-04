Defi-Projekt kann viele Leben retten

In kaum einer Region gibt es so viele öffentliche Defibrillatoren wie im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Initiative dazu startete nach einem dramatischen Notruf 2009 in Buchen.

Die Heirat seiner Tochter, die Geburt seines Enkels, Weihnachten, eigene Hochzeitstage - so vieles davon hätte Klaus Müller aus Buchen nicht mehr erleben dürfen, wenn er da an diesem Tag im Jahr 2009 auf dem Sportplatz in Buchen-Hettingen gestorben wäre. An diesem Tag, der in seiner Erinnerung gar nicht mehr existiert und den er doch nie mehr vergessen wird. Anfang 50 war er da, zwei kleine Kinder hatte er, gerade ein Haus gebaut, topfit.

"Die haben gemerkt: Da ist was Schlimmes passiert, das wird ganz eng."

Müller war als Zuschauer bei einem Fußballspiel seines Sohnes, als er ohne Vorwarnung bewusstlos umkippte: Kammerflimmern. Eine Herzrhythmus-Störung, die innerhalb von Minuten zum Tod führen kann. "Zwei Vereinsfreunde haben gleich gemerkt, da ist was Schlimmes passiert, das wird ganz eng!“, sagt er. Die Freunde begannen mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruck-Massage, bis wenige Minuten später der Notarzt eintraf. Der behandelte dann im Rettungswagen weiter mit einem Defibrillator. Das kleine Gerät bringt das Herz mit Stromschlägen wieder in den lebensnotwendigen Takt.

Klaus Müller und Notarzt Harald Genzwürker auf dem Sportplatz in Buchen-Hettingen, fast 13 Jahre nach dem dramatischen Notfall. SWR

"Ohne die mutigen Ersthelfer und ohne den schnellen Einsatz unseres Defibrillators damals wäre das anders ausgegangen“, erinnert sich Notarzt Harald Genzwürker an diesen Tag vor zwölf Jahren, "da war viel Glück im Spiel!“

Dem Zufall auf die Sprünge helfen

Weil Glück und Zufälle in der Notfallmedizin aber nicht ausschlaggebend sein dürfen, plante Genzwürker nach dem Fall von Klaus Müller ein Defi-Projekt für den Landkreis. Das Ziel: So viele Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen installieren wie nur möglich. "Wir wollten dem Zufall ein bisschen auf die Sprünge helfen!", erinnert sich Genzwürker.

Dank zahlreicher Helfer und vieler Spenden hängen inzwischen knapp 300 dieser Geräte im Neckar-Odenwald-Kreis, rein rechnerisch eines auf 500 Bewohner. Das ist bundesweit gesehen deutlich über dem Durchschnitt. Für das Projekt wurde der Landkreis eben erst mit einem Preis ausgezeichnet.

Defis sind per App zu finden

Die Geräte hängen an fast allen Sportplätzen, in Rathäusern, in Bankfilialen, oft an Stellen, wo rund um die Uhr Zugang für Helfer ist. Per App kann man sich informieren, wo in einem Notfall der nächste Defi zu finden ist. Die öffentlichen Defibrillatoren nehmen die Ersthelfer an die Hand und führen sie mit digitaler Stimme Schritt für Schritt durch den Einsatz.

"Das Wichtigste ist: Man kann nichts falsch machen!“ betont Notarzt Genzwürker. Das wäre der Idealfall: Notruf absetzen, Herz-Druck-Massage beginnen, den nächstgelegenen Defi holen und dessen Anweisungen befolgen. "Damit können wir viele Leben retten, und darauf sind wir im Neckar-Odenwald-Kreis bestmöglich vorbereitet“, so Genzwürker.