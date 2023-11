Neckar-Odendwald-Kreis: Mudau stattet sich mit Defibrillatoren aus

Im Neckar-Odenwald-Kreis dauert es oft zu lang, bis Rettungskräfte am Einsatzort ankommen. In Mudau haben Privatpersonen und Institutionen jetzt für Defibrillatoren gesorgt.

Bis der Rettungsdienst im Notfall eintrifft, vergeht gerade auf dem Land oftmals lebenswichtige Zeit, weil die Wege häufig zu lang sind. So auch in der Gemeinde Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis). Dort fahren Rettungskräfte bis zu 20 Minuten zum Einsatzort. Durch viel Eigeninitiative wurden deshalb in den letzten Jahren in sieben Ortsteilen mehrere Defibrillatoren angeschafft.

Dichtes Defi-Netz in Mudau

Bei lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen oder Kammerflimmern zählt jede Minute. Eine Wiederbelebung mit Herzdruckmassage kann von jedem Bürger und jeder Bürgerin durchgeführt werden. Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Ersten Hilfe ist aber auch ein Defibrillator. Dass es in ganz Mudau inzwischen 16 von diesen "Defis" gibt, liegt nicht zuletzt an Fachkrankenpfleger Norbert Ziegeler. Sein großes Ziel war es, dass jeder Hilfesuchende im Ort innerhalb von drei Minuten ein solches Gerät erreichen kann.

Wir sind hier am Ende der Welt - beinahe. Rettungstechnisch ist das die weiteste Anfahrt hier im Neckar-Odenwald-Kreis.

In der Backstube wird der Defibrillator getestet. SWR

Bäckerei in Mudau schafft Defibrillator selbst an

Norbert Ziegeler hat andere für dieses Ziel begeistert. Deshalb hängt jetzt beispielsweise ein Defibrillator bei Bäckermeister Herbert Münkel in Mudau. Er hat ihn selbst finanziert. Kostenpunkt: 1.000 Euro. Eine Selbstverständlichkeit für ihn. Die Bedienung des Gerätes soll kinderleicht sein, denn es gibt die genauen Handlungsanweisungen selbst, so dass es auch Ungeübte erfolgreich einsetzen können.

Weitere Defibrillatoren hängen in Gaststätten, Schulen oder in der Sparkasse - ohne irgendwelche öffentliche Förderung. So kann jeder in ganz Mudau in Notsituationen Leben retten.