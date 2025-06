per Mail teilen

Deborah Kämper ist vor vielen Jahren zum Judentum konvertiert, heute leitet sie die Glaubensgemeinde in Mannheim. Kürzlich wurde sie für eine zweite Amtszeit gewählt.

An der Spitze der jüdischen Gemeinde in Mannheim steht Deborah Kämper. Sie wurde Mitte Mai erneut zur Vorsitzenden gewählt. Das Amt hat sie seit 2023 inne.

Sie ist evangelisch getauft, aber als Studentin aus der Kirche ausgetreten. Den jüdischen Glauben praktiziert die 71-Jährige erst seit zwanzig Jahren.

Liebesgeschichte öffnet Tor zum Glauben

Alles begann in den 1990er-Jahren. Damals hat Deborah Kämper ihren Mann Majid Khoshlessan an einem Sonntag in der Mannheimer Kunsthalle kennengelernt, erinnert sie sich. Khoshlessan ist Jude aus dem Iran. Als junger Mann kam er 1974 nach Deutschland.

Schnell war für die beiden klar, sie gehören zusammen. Von Anfang an wollte Kämper mit in die Synagoge und hat sich für die Religion ihres Mannes interessiert.

Ich bin allmählich reingewachsen.

Kämper sagt, sie wollte nicht, dass ihr Mann ihretwegen Einschränkungen in seiner Religion erfährt und so beschäftigte sie sich mehr und mehr mit der Glaubensgemeinschaft.

Kämper: Konversion ist nicht ohne

Sie fand Gefallen am Glauben ihres Mannes, vor allem weil man sie "sehr, sehr gut" aufgenommen hat, sagt sie. Aber sie ließ sich Zeit. Erst rund 10 Jahre später machte sie es ganz offiziell. Sie entscheidet sich, zum Judentum zu konvertieren.

Man muss es ernst meinen.

Zu konvertieren, war gar nicht so leicht, wie sie sagt. Sie musste zum Beispiel Hebräisch lernen. Ihr Mann half ihr dabei. Der hatte zwischen 2016 und 2019 selbst den Vorsitz der Jüdischen Gemeinde in Mannheim inne. Einige Jahre später übernahm dann Deborah Kämper das Amt.

Ich habe den Schritt nie bereut.

Die jüdische Gemeinde in Mannheim zählt heute 450 Mitglieder. Das Gemeindezentrum mit Synagoge, Mikwe (jüdisches Ritualbad) und Veranstaltungsräumen befindet sich seit 1987 in einem neu errichteten Komplex in der Mannheimer Innenstadt.