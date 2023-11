DB und EVG zu Ausfällen im Neckartal

Laut der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ist es in Stellwerken besonders schwer, erkrankte Mitarbeiter zu ersetzen. Demnach benötigen die Mitarbeiter für jedes Stellwerk eine zum Teil andere und spezifische Ausbildung. Zudem gebe es Personalmangel. Laut Bahn ist dieses Problem bekannt. Aktuell bilde man in der Region 1.900 Menschen in der Stellwerkstechnik aus. Außerdem will die Bahn, laut eigenen Angaben, Mitarbeiter weiterbilden, um sie im Bedarf flexibel einzusetzen. Bereits vergangenes Wochenende hatte es in der Region um Neckargemünd Schienenersatzverkehr gegeben, da Mitarbeiter des Stellwerks erkrankt waren.