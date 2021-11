Die Landes-Impfzentren haben im September bekanntlich ihren Betrieb eingestellt. Dafür gibt es Corona-Impfungen nun im Rahmen von dauerhaften Impfaktionen in der Rhein-Neckar-Region.

Um die Haus- und Facharztpraxen beim Impfen gegen Corona zu unterstützen, hat das Land Baden-Württemberg feste regionale Impfstützpunkte eingerichtet. 155 mobile Impfteams sollen zudem im Einsatz sein.

Dauerhafte Impfaktionen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Neben den mobilen Impfaktionen, die jeden Tag an unterschiedlichen Standorten ohne Anmeldung stattfinden, gibt es im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg nun sechs feste Standorte mit dauerhaften Impfaktionen. An drei festen Wochentagen finden hier jeweils zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr Impfungen statt.

Impfung gegen Corona nur mit Termin

An den festen Impf-Standorten im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg werden die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson eingesetzt. Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes möglich (Tel.: 06221 522-1881, MO bis FR, von 7:30-16 Uhr und Sa von 10 Uhr bis 14 Uhr) oder online.

Dauerhafte Impfangebote im Rhein-Neckar Kreis und in Heidelberg - Eberbach (ehemaliger Bodenfachmarkt): dienstags, donnerstags, freitags - Heddesheim (Untergeschoss Jugendhaus): montags, mittwochs, sonntags - Heidelberg (Alte Chirurgie): montags, mittwochs, sonntags - Schwetzingen (Alte Wollfabrik): dienstags, donnerstags, samstags - Sinsheim (ehemaliges Kreisimpfzentrum): dienstags, donnerstags, samstags - Wiesloch (Foyer, Sporthalle am Stadion): montags donnerstags, freitags

Impfmöglichkeiten in Mannheim

In Mannheim gibt es neben den mobilen Impfbussen auch die Möglichkeit sich am Universitätsklinikum impfen zu lassen. Hier werden Impfungen mit BioNTech montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 16:30 Uhr angeboten. Termine können online vereinbart werden.

"Unser Impfstützpunkt (im Neckar-Odenwald Kreis) ist von der Dimension her mit einem früheren Impfzentrum nicht vergleichbar."

Impfstützpunkt im Neckar-Odenwald-Kreis

Der Neckar-Odenwald-Kreis-Landrat Achim Brötel (CDU) sagte dem SWR, er bedauere die Schließungen der Impfzentren durch das Land.

Unterdessen wird das "Bürgerzentrum am Limes" in Fahrenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) der feste regionale Impfstützpunkt des Landkreises. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. An sieben Tagen in der Woche soll dort ein Team zunächst rund 130 Impfungen pro Tag abwickeln. Der Impfstart ist für Ende November geplant. Bis dahin sollen im Auftrag des Landes die entsprechenden Impfteams eingeteilt sein.