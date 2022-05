Das Werden der Anna Roth

Anna Roth wurde im Körper eines Mannes geboren, aber sie wusste schon immer, dass sie in Wirklichkeit eine Frau ist. Wir haben die Heidelbergerin auf ihrem Weg begleitet.

Kurzes Blümchenkleid, silberne Chucks, schwarze Nylonstrumpfhose mit Herzchenmuster: Anna Roth aus Heidelberg ist eine attraktive Frau. Ende dreißig, lange Haare, große grün-braune Augen.

Schaut man genauer hin, sieht man unter dem sorgfältigen Make-Up einen dunklen Bartschatten. Und einen Adamsapfel. Anna Roth fühlt sich als Frau, wurde aber als Mann geboren - Vor 39 Jahren in einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Wir haben sie auf dem langen Weg in ihr neues Leben begleitet.

Folge 1: Wer ist Anna?

Anna Roth wächst als Junge auf; dass es auch anders sein könnte, ist ihr damals überhaupt nicht bewusst. In ihrer Jugend in den 90er Jahren gab es in ihrem Dorf weder ein queeres Jugendzentrum, noch einen Internetanschluss, über den sie an Antworten auf ihre Fragen hätte finden können. Im ersten Teil unserer Serie erzählt sie davon, wie sie ihre Jugend erlebt hat - und wie Freunde auf das Outing reagiert haben.

Folge 2: Annas Familie

Dreißig Jahre lang war Annas Mutter der festen Überzeugung, einen Sohn zu haben. Dass ihr einziges Kind sich nicht so sieht, kann sie bis heute manchmal nicht richtig fassen - und trotzdem hat sie es mittlerweile akzeptiert. Wie es dazu kam, davon erzählt die zweite Folge der Serie.

Folge 3: Anna und die Arbeit

Jahrzehntelang hat Anna probiert, ein Mann zu sein. Nach ihrer Ausbildung nimmt sie eine Arbeit in der IT-Abteilung eines Schwetzinger Baustoff-Herstellers an und gibt sich dort besonders männlich. Fünfzehn anstrengende Jahre geht das so, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Darum geht es in der dritten Folge.

Folge 4: Die Operation

Es ist soweit: Anna Roth will endgültig auch äußerlich zur Frau werden - und sie bereitet sich auf die anstehende Operation vor. Es ist ein schwerer und komplexer Eingriff, bei dem Patient und Ärzte gefordert sind - und der alles in ihrem Leben verändern wird. Davon erzählt der vierte Teil unserer Serie.

Folge 5: Endlich Frau

Anna Roth hat die Operation gut überstanden - und sie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren traut sie sich ins Freibad. Über den Start in ihr neues Leben erzählt die fünfte und letzte Folge unserer Serie.