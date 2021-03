Im Zuge der Maskenaffäre um Nikolas Löbel rumort es in der Mannheimer CDU. Jetzt gibt es neue Vorwürfe und gleichzeitig viele Fragezeichen. Im Kern geht es um die Frage: Wie solvent ist die CDU Mannheim eigentlich noch?

Nach SWR-Informationen hat die CDU Mannheim, die Nikolas Löbel hinterlässt, kein Geld mehr. Das geht aus Dokumenten hervor, die aus CDU-Kreisen stammen und die dem SWR vorliegen.

Die Frage, wie viele Schulden der Mannheimer CDU-Kreisverband hat, ist in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden. Auch von Heinrich Braun. Er ist der ehemalige Schatzmeister der CDU Mannheim und hatte Einblick in die Kassen der Partei.

"Ich glaube nicht, dass die Partei alle Kredite ordnungsgemäß bilanziert." Heinrich Braun (Ex-Schatzmeister CDU Mannheim)

Braun habe den Verdacht, dass Löbel Mitgliederbeiträge kassiert und nicht an den Bezirksvorstand abgeführt habe. Denn, es habe keine Kassenberichte gegeben.

Offener Brief an CDU-Kreisverband

Nikolas Löbel ist nach der Masken-Affäre nicht mehr in der CDU. Aus Sicht des Mannheimer Kreisverbands sei das ein erster Schritt. Dort hat man sich auf die Fahnen geschrieben, reinen Tisch zu machen. Doch genau das nehmen viele Parteimitglieder der Mannheimer Parteiführung nicht ab. Noch am Mittwoch sollte ein offener Brief an den Kreisverband der CDU in Mannheim gehen. Dieser Brief liegt dem SWR vor.

In dem Brief fordern ehemalige gewichtige CDU-Mandatsträger aus der Stadt einen rigorosen Schlussstrich und Neuanfang. Unter anderem Roland Hartung, der ehemalige MVV-Vorsitzende und Egon Jüttner, der ehemalige CDU Bundestagsabgeordnete aus Mannheim.

Fordert einen Neuanfang der Mannheimer CDU: Ex-Bundestagsabgeordneter Egon Jüttner (CDU) SWR

Steckt der CDU Kreisverband in finanziellen Schwierigkeiten?

Sie sagen: So kann die CDU nicht weitermachen. Und aus CDU-Kreisen hat der SWR auf mehrfache Nachfrage erfahren, dass es erhebliche finanzielle Schwierigkeiten gebe, die nur durch einen Neustart bewältigt werden können. Und nicht mit den alten Strukturen, die Löbel immer noch in Gang gesetzt haben soll. Und die die Partei in noch größere Probleme bringen könnte.

Auf SWR-Anfrage an den Kreisverband heißt es, dass das erwähnte Schreiben mittlerweile vorliege. Man nehme dazu wie folgt Stellung:

"Der Kreisvorstand hat in seiner Sitzung am Montagabend auch über diese Forderung beraten. Das Gremium hat daraufhin einen Fahrplan zur Neuausrichtung des Kreisverbandes beschlossen." Stellungnahme Kreisverband CDU Mannheim

Diesen Fahrplan hatte der Kreisverband in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Ein Auszug:

Auszug Pressemitteilung "Neuausrichtung CDU Mannheim" 1. Das Gremium hat in seiner Sitzung am 15. März 2021 eine Findungskommission eingesetzt, die dem Kreisvorstand einen Personalvorschlag für eine Bundestagskandidatin bzw. einen Bundestagskandidaten unterbreitet. Die Findungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Lennart Christ, Bürgermeister Michael Grötsch, Martina Herrdegen, Christian Hötting, Claudius Kranz und Antje Siebler. Die Findungskommission nimmt umgehend ihre Tätigkeit auf. Über das Ergebnis wird der Kreisvorstand informieren. 2. Außerdem wird in der folgenden Zeit eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Kreisvorstandes vorbereitet. (...) Darüber hinaus wurden unmittelbar nach Bekanntwerden der sogenannten „Masken-Affäre“ alle Verträge des CDU-Kreisverbands mit der Löbel Projektmanagement GmbH sowie dem Wahlkreisbüro des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel umgehend gekündigt. Der Kreisvorstand wird im Laufe des Jahres auch aus der derzeitigen Geschäftsstelle ausziehen und kleinere Räumlichkeiten suchen. Dieser Schritt ist aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich, um die finanzielle Tragfähigkeit des Kreisverbandes zu sichern.

Außerdem heißt es in der ergänzten Stellungnahme: Das Gremium sei bemüht, die CDU Mannheim in dieser schwierigen Lage mit konstruktiven, verantwortungsvollen und lösungsorientierten Maßnahmen auf Kurs zu halten, schreibt der Kreisvorstand.

"Ein Rücktritt des gesamten Kreisvorstands wie von den vier Mitgliedern gefordert würde zu vollständiger Handlungsunfähigkeit der CDU Mannheim führen und wäre damit alles andere als konstruktiv oder lösungsorientiert in dieser Situation." Stellungnahme Kreisverband CDU Mannheim

Nachwirkungen des "System Löbel"?

Der offene Brief hat es in sich. Aus ihm geht hervor, dass eine lückenlose Prüfung und Darstellung des gesamten finanziell-wirtschaftlichen Komplexes der CDU-Mannheim durch einen unabhängigen Sachverständigen mit anschließender parteiöffentlicher Vorlage der Ergebnisse gefordert wird. Eine Forderung, die der Kreisverband zumindest in Teilen offenbar erfüllen will.

"Darüber hinaus soll der Bezirksverband Nordbaden gebeten werden, eine Prüfung der Amtszeit von Nikolas Löbel als Kreisvorsitzender in die Wege zu leiten. Der Bezirksverband soll dabei entscheiden, was alles geprüft werden muss, um Transparenz herzustellen, und wer die Prüfung vornehmen soll." Stellungnahme Kreisverband CDU Mannheim

Hat Nikolas Löbel Posten verteilt?

Aus CDU-Kreisen heißt es außerdem, dass Löbel Posten verteilt haben soll, die jetzt heute noch greifen. Konkret geht es da um einen Vorwurf, der im Zusammenhang mit Aufsichtsratsposten beim Mannheimer Energieversorger MVV steht. Dort hat es einen Wechsel gegeben, bislang besetzt von einem CDU-Mitglied aus dem Kreisverband Mannheim. Dieser Aufsichtsratsposten ist jetzt durch dessen Frau besetzt worden.

Nikolas Löbel SWR

Verdeckte Parteienfinanzierung geplant?

Nach weiteren SWR-Informationen soll diese Personalie noch in der Zeit von Nikolas Löbel eingefädelt worden sein. Ein möglicher Hintergrund könnte sein, Geld in die CDU Mannheim zurückzuführen. Bislang sind nach SWR-Informationen aber noch keine Gelder geflossen. Aber: Der Vorwurf wird ganz konkret erhoben, dass es die Absicht gegeben habe, das zu machen.

All das zusammengenommen bedeutet: Die Forderung verschiedener CDU-Mitglieder aus Mannheim nach einem Neuanfang, einem Rücktritt des Kreisvorstands, muss die Verantwortlichen beunruhigen. Gebe es diesen Neuanfang nicht, dann sei der Mannheimer Kreisverband am Ende.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Kira Hofmann

CDU landesweit im Kreuzfeuer

Die Maskendeals unter anderem des ehemaligen Abgeordneten Nikolas Löbel haben die Partei in eine Krise gestürzt. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hatte die CDU landesweit Stimmen verloren und war auf ein historisches Tief gefallen. In Mannheim holten die Grünen beide Direktmandate gegen die CDU-Kandidaten Alfried Wieczorek und Lennart Christ.