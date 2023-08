Das Besondere am Bahnbetriebswerk Heidelberg . . .

Das Projekt läuft gut an, rund 70 Prozent der Fläche seien schon vermietet. Dominique Mayr vom Klangforum, das sich um das kulturelle Leben im neuen Bahnbetriebswerk kümmert:

In einer Heidelberger Kulturlandschaft, die ohnehin schon recht lebhaft ist. Die Architekten des Heidelberger Büros LoebnerSchäferWeber, die das Projekt angeschoben haben, sind begeistert von der Substanz des Baus, der im sogenannten Heimatstil gebaut wurde. Armin Schäfer:

Die Architekten haben ihr Büro im benachbarten Tank-Turm und vermieten dort schon seit 2015 Räume - so erfolgreich, dass sie mehr Platz brauchten. Das nahegelegene Bahnbetriebswerk war die beste Wahl und die Heidelberger Entwicklungsgesellschaft EGH verkaufte die Immobilie. Loebner, Schäfer und Weber warben Investoren ein, um die 60-Millionen-Investition stemmen zu können und legten 2017 mit der Sanierung los. Erste Räume sind bereits nutzbar, aber ganz fertig werden soll das Projekt 2027, zum hundertjährigen Bestehen des Bahnbetriebswerks. Dazu gehören auch vier neue Werkgebäude und ein Werkturm, die das alte im Krieg teilweise zerstörte Ensemble wieder ergänzen. Die Architekten wollen energetisch neue Wege gehen, ohne viel Technik:

Insgesamt bietet das Bahnbetriebswerk dann Platz für 500 bis 600 Menschen zum vorübergehenden Wohnen und Arbeiten. Es entstehen Büros und Werkstätten, Läden, Ateliers und Bühnen, Co-Working Spaces, eine Kindertagesstätte, die Gastronomie, ein Club, ein Gästehaus sowie Kommunikations-, Spiel- und Sporträume, dazu einzeln nutzbare Höfe und Plätze. Das Bahnbetriebswerk ist eine private Initiative. Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat will deshalb einen Investitionsfonds anstoßen, der Mietern hilft - nicht nur im Bahnbetriebswerk. Felix Grädler von den Grünen:

Das Bahnbetriebswerk ist alt und lag jahrzehntelang brach, aber es gibt noch Zeitzeugen, die dort gearbeitet haben. Wie Hannes Kinze, der 1973 dort in die Lehre ging. Er mochte das Gebäude:

