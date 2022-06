„Das andere SchulZimmer“ gewinnt internationalen Wettbewerb

Das Mannheimer Projekt "Das andere SchulZimmer" ist mit seinem Projekt "My Job - My Future!" auf den 1. Platz des Canada Life-Wettbewerbs in der Kategorie Gesellschaft & Bildung gekommen. Bei dem Projekt geht es darum Schülerinnen und Schüler bei ihrem Berufseinstieg zu unterstützen und sie dafür fit zu machen, sagte Projektorganisatorin Ute Schnebel. Mit dem Preisgeld von 2.500 Euro könne dieses Projekt nun starten. "Das andere SchulZimmer" in der Mannheimer Neckarstadt-West hilft jungen Menschen aus schwierigen Lebenssituationen einen Haupt- oder Realschulabschluss zu schaffen. In Mannheim brechen laut einer Statistik rund zehn Prozent aller Schüler vorzeitig die Schule ab.