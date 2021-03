per Mail teilen

Eine Darmspiegelung zur Krebsvorsorge, kann sein Sterberisiko um 70 Prozent senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitstudie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg (DKFZ). Demnach wurden bei der Studie mehr als 9.000 Studienteilnehmer über 17 Jahre beobachtet. Wer die Vorsorge-Darmspiegelung in Anspruch nahm, hatte ein um 60 Prozent niedrigeres Risiko einer Neuerkrankung im Vergleich zu Teilnehmern, die auf die Untersuchung verzichtet hatten, hieß es in einer Mitteilung des DKFZ. Die Wirksamkeit der Vorsorgeuntersuchung ergibt sich den Angaben zufolge aus den Vorstufen des Krebses, die bei einer Darmspiegelung entdeckt und sofort entfernt werden können.