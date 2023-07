Mercedes-Benz Werk Mannheim: "InnoLab Battery" für Batteriezellen entsteht

Das Mercedes-Benz-Werk in Mannheim geht mit seinem "InnoLab Battery" einen weiteren Schritt Richtung E-Mobilität. Dort werden Batteriezellen entwickelt. Am Mittwoch war Richtfest.

Das "InnoLab Battery" in Mannheim hat am Mittwoch Richtfest gefeiert. Dort soll in Zukunft eine Pilotlinie für Batteriesysteme entwickelt werden. Dafür fand am Mittwochnachmittag das Richtfest des neuen Gebäudes statt. Ab August soll es bezugsfertig sein. Nach eigenen Angaben sei das "InnoLab Battery" ein weiterer Schritt in der Entwicklung von einem klassischen Motorenwerk zum Kompetenzzentrum für Batterietechnologien und Hochvoltsysteme. Insgesamt werden laut der Verantwortlichen 130 Millionen Euro investiert.

"Wir wollen unseren Beitrag zur emmissionsfreien Mobilität leisten."

100 Menschen werden im "InnoLab Battery" in Mannheim arbeiten

Vor Ort sollen Lithium-Ionen-Batteriezellen entwickelt werden, die in einer Pilotlinie zu kompletten Batteriesystemen zusammengebaut werden. Eigens für die Produktion hat Daimler rund 60 neue Anlagen angeschafft. Im "InnoLab Battery" werden vorerst rund 100 Menschen beschäftigt sein. Die Straße, an der das neue InnoLab liegt, soll in "Straße der emmissionsfreien Mobilität" umbenannt werden, so die Verantortlichen.