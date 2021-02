Daimler wird in Mannheim ab Mitte des Jahrzehntes keine mittelschweren Motoren für LKW und Busse mehr herstellen. Stattdessen wird auf dem Werksgelände der US-Motorenbauer Cummins produzieren. Derzeit arbeiten in der Produktion der mittelschweren LKW-Motoren in Mannheim etwa 800 Menschen. Wie es weitergeht, darüber verhandeln Werksleitung und Betriebsrat. Für alle Mitarbeiter gilt bis Ende 2029 eine Beschäftigungssicherung. Ein Teil der Daimler-Mitarbeiter könnte zum US-Motorenbauer Cummins wechseln. Der will Mitte des Jahrzehnts auf dem Daimler-Werksgelände Motoren produzieren, die dann an Daimler aber auch andere Hersteller geliefert werden sollen. Wegen verschärfter Abgasnormen lohnt es sich laut Daimler nicht mehr mittelschwere Motoren selbst herzustellen.