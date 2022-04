per Mail teilen

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Samstagabend in einem Weinheimer Mehrfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit ein Glutnest im Bereich des Dachbodens ausfindig machen und es auch löschen. Der Schaden fiel mit schätzungsweise 6.000 Euro glücklicherweise gering aus, so die Polizei. Die genauen Brandursache wird derzeit ermittelt. Die Feuerwehr Weinheim war mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.