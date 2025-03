Am Freitag gegen 3 Uhr hat der ausgebaute Dachstuhl eines Reihenhauses in Hirschberg-Leutershausen gebrannt. Die beiden Dachstuhl-Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Aus bisher unbekannter Ursache stand in der Nacht der gesamte Dachstuhl eines Reihenmittelhauses in Hirschberg-Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand. Das Feuer sei schon von Weitem sichtbar gewesen, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Als diese kurz nach drei Uhr am Brandort eintraf, war bereits niemand mehr im ausgebauten Dachstuhl und in dem restlichen Haus.

Übergreifen auf die anderen Reihenhäuser wurde verhindert

Die angrenzenden Wohnhäuser wurden sicherheitshalber geräumt. Ein Übergreifen auf die Nachbar-Gebäude konnte nach eigenen Angaben durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 250.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hirschberg, Schriesheim, Heddesheim und Weinheim (alle Rhein-Neckar-Kreis). Die Brandursache ist noch unklar.